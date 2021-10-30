مستشار الحكومة المالي لـ/نينا/: تعديل سعر الدينار امام الدولار بحاجة الى متطلبات عدة يجب على الحكومة اتخاذها

2021/10/30 | 14:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكد مستشار الحكومة المالي مظهر محمد صالح ، ان تعديل سعر صرف الدينار في ضوء التحسن الايرادات النفطية يحتاج الى عدة متطلبات يجب على الحكومة اتخاذها .وقال محمد صالح في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ ان تعديل سعر الصرف يتطلب تغطية العملة الاجنبية للسيولة المحلية مبينا ان تفوق الاحتياطيات الاجنبية على الاحتياطي النقدي ينبغي ان لا يهدد ثروة الاحتياطي الاجنبي للبلاد ".واضاف :أن الاحتياطيات الاجنبية يجب ان تغطي على الاقل عددا من الاشهر الاستيرادية بما لايقل عن ٦ اشهر ولاسيما في حالة العراق المعتمد والشديد الانفتاح على الاسواق الخارجية ./انتهى8

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