فيسبوك تبدأ بتصحيح المعلومات الخاطئة لدى الأطفال بشأن لقاح كورونا

2021/10/30 | 14:25 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ بدأت شركة “فيسبوك” الأمريكية للتواصل الاجتماعي في استهداف الأطفال من أجل توعيتهم بشأن الأخبار الخاطئة بشان اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المستجد.وقالت في بيان رسمي لها إنه في الأسابيع المقبلة سترسل رسائل تذكير موجزة باللغتين الإنجليزية والإسبانية للمستخدمين في أمريكا بأن لقاح فيروس كورونا أصبح متاحا الآن للأطفال.وستتضمن هذه التذكيرات رابطا يساعد المستخدمين الصغار في العثور على أقرب موقع تطعيم لهم.وأضافت شركة “فيسبوك” في بيانها أنها ستعمل على محاربة المزاعم التي تفيد أن لقاحات (كوفيد-19) للأطفال غير متاحة، وأن لقاح الأطفال لم يتم اختباره، وكذلك حذف أي شائعات تشير إلى أن لقاحات كورونا قد تقتل الأطفال أو […]

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