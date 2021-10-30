السليمانية تحتضن مهرجان الرياضات الطبيعية

2021/10/30 | 14:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية- واع - سيف حقي احتضنت محافظة السليمانية فعاليات مهرجان الرياضات الطبيعية برعاية وزارة الشباب والرياضة وبإشراف دائرة التربية البدنية والرياضية وبالتعاون مع مديرية شباب ورياضة السليمانية واستمرت لمدة خمسة أيام.وقال مدير قسم الأنشطة والبرامج في وزارة الشباب والرياضة نجم عبد مطشر لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "المهرجان تضمن العديد من الفعاليات والألعاب منها ألعاب سباق الدراجات وألعاب القوى وتسلق الجبال وكرة الطائرة والشطرنج وجر الحبال، وبمشاركة عدد من الرياضيين من محافظات العراق كافة".وأشار الى أن "هذه الرياضات ستعيد تاريخ العراق الذي يزخر بالمواهب والطاقات الشبابية والتراث العراقي الاصيل"، مبيناً أن "هذا المهرجان يعد خطوة مهمة في تنشيط الرياضات الطبيعة التي لها الدور المميز في الحفاظ على الصحة العامة بالإضافة الى الجانب الاجتماعي الذي جمع كافة المحافظات العراقية في أجواء اتسمت بالمحبة والتعايش السلمي".

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