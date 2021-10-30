2021/10/30 | 14:50 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8kd5YAQSB0s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فتاة في ليلة عرسها.. زوجها يصدمها بأنه تزوجها هو وإخوانه فمارس معها كل إخوانه. فهربت واتجهت للقضاء) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فتاة في ليلة عرسها.. زوجها يصدمها بأنه تزوجها هو وإخوانه فمارس معها كل إخوانه. فهربت واتجهت للقضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).