دراغي وبايدن يستعرضان الأوضاع في ليبيا

2021/10/30 | 14:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقائه رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي عدداً من الموضوعات بينها الأوضاع في ليبيا.

وبينت مذكرة صادرة عن رئاسة الوزراء الإيطالية أن الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء إيطاليا بحثا خلال لقائهما، الجمعة، عشية قمة مجموعة العشرين، مختلف الأزمات الدولية الراهنة، “لا سيما أفغانستان، في أعقاب نتائج الاجتماع الاستثنائي لقادة مجموعة العشرين من 12 أكتوبر(تشرين الول) الجاري، وحالة عدم الاستقرار في البحر المتوسط وفي ليبيا”، وفق وكالة آكي الإيطالية.

وأكد الجانبان “متانة الروابط عبر الأطلسي وفائدة تطوير الدفاع الأوروبي في مجال الأمن أيضاً لمصلحة ضفتي الأطلسي، ضمن علاقة تكاملية”.

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