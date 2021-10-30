إنتشال جثة صبي قضى غرقاً بنهر الدغارة في بابل

2021/10/30 | 14:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم السبت، انتشال جثة صبي قضى غرقاً في نهر الدغارة الى الجنوب من المحافظة.

وذكرت القيادة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بتوجيه ومتابعة قائد شرطة بابل اللواء علي هلال الشمري، تمكنت مفرزة غواصي الشرطة النهرية في بابل بإمرة العميد الغواص ماهر تركي، من إنتشال جثة صبي يبلغ من العمر حوالي (١٠ سنوات) قضى غرقاً في نهر الدغارة وهو من سكنة المنطقة ضمن الحدود الإدارية التابعة لمحافظة الديوانية ، المحاذية لمحافظة بابل جنوباً".

وأضاف البيان، أن "عملية انتشال الجثة تمت بالتنسيق والتعاون مع شرطة محافظة الديوانية"، مشيرا الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل تسليم جثة الغريق الى ذويه ".

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