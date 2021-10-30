قبل اجتماع أوبك الأسبوع المقبل..اسعار النفط وترتفع قليلا

2021/10/30 | 14:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

أنهت أسعار النفط التداولات على ارتفاع، يوم أمس الجمعة، وتحولت للتعافي بعد تراجع في وقت سابق من الجلسة مدعومة بتوقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاءها بقيادة روسيا أوبك+ سيواصلون خفض الإنتاج.

ولكن الخامين القياسيين، برنت وتكساس الوسيط الأميركي، أنهيا الأسبوع على تراجع بعد أن وصل سعرهما لأعلى مستوى في سنوات يوم الاثنين.

وارتفع سعر خام برنت، اليوم السبت، ستة سنتات ليستقر عند 84.38 دولار للبرميل عند التسوية بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 76 سنتا أو 0.9% إلى 83.57 دولار للبرميل.

وشهدت الأسعار ضغوطا منذ يوم الأربعاء بعد تقرير أفاد بأن مخزونات الخام الأميركية زادت بمقدار 4.3 مليون برميل في أحدث أسبوع.



وقالت إيران إن المحادثات المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي ستستأنف بنهاية تشرين الثاني بما يقربها خطوة من تعزيز صادراتها النفطية.

وشهدت أسعار الخام ارتفاعات في 2021 مع تعافي الاقتصادات حول العالم من جائحة كورونا لكن الأسعار تتجه صوب الهبوط هذا الأسبوع ويواجه برنت أول تراجع أسبوعي في نحو شهرين.

وقال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب إن "زيادة إنتاج أوبك+ من النفط الخام يجب ألا تتعدى 400 ألف برميل يوميا في كانون الأول بسبب بعض الغموض والمخاطر في سوق النفط".

ومن المقرر أن تعقد المجموعة، التي تتراجع تدريجيا عن خفض قياسي للإنتاج طبقته العام الماضي، اجتماعا في الرابع من تشرين الثاني المقبل.

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