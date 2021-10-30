الحالة الغريبة تتكرر.. المجتمعية توقف ابتزاز رجل لزوجته في بغداد!

2021/10/30 | 14:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوقفت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، اليوم السبت، ثلاث حالات ابتزاز الكتروني بينها زوج يبتز زوجته في العاصمة بغداد.

وذكرت الشرطة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارزها تمكنت من إيقاف 3 حالات ابتزاز الكتروني، اثنان منهما في الأنبار، والثالة بالعاصمة بغداد"، مبينة ان "العمليات الثلاث جاءت بعد ورود مناشدات من الضحايا الى الشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن المجاني (497) يطالبن فيها بالتدخل لانقاذهن من المبتزين".

وأضاف البيان: "في الأثناء تمكنت مفارز المجتمعية في الانبار من الوصول إلى مبتزي لفتاتين في المحافظة واتخذت بحقهما الإجراءات اللازمة، بعد أن كانا هدداهما بنشر صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الرضوخ لرغباتهم الدنيئة".

وتابع: "وفي السياق ذاته تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية ببغداد من الوصول إلى شخص هدد زوجته ولمشاكل أسرية بينهما بنشر علاقتهما الخاصة وأسرارهما الزوجية، تم إحالة قضيتهما إلى مديرية حماية الأسرة والطفل في الوزارة، كما تم منع الزوج من نشر أي محتوى يسيء لسمعة زوجته وحياتهما الأسرية وبخلافه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية".

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