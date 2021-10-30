ضبط اربع شاحنات مخالفة للضوابط و التعليمات الاستيرادية في المنطقة الشمالية

2021/10/30 | 14:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ضبطت هيئة الكمارك، اربع شاحنات مخالفة للضوابط و التعليمات الاستيرادية في المنطقة الشمالية.وذكرت الهيئة في بيان:" ان قسم التحري و مكافحة التهريب ( مفرزة كركوك ) في مديرية كمرك المنطقة الشمالية ضبط اربع شاحنات محملة ( ادوية بيطرية و عدس و اجهزة هاتف نقالة و عطور و مواد تعقيم مياه) مخالفة للضوابط و التعليمات الاستيرادية "./انتهى7

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