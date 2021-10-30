عمليات بغداد: فض نزاعات عشائرية والقبض على مطلقي عيارات نارية

2021/10/30 | 14:56 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، عن فض نزاعات عشائرية, فيما ألقت القبض على مطلقي عيارات نارية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد، أن “قوة من اللواء الثامن شرطة اتحادية تمكنت من فض مشاجرة، والحيلولة دون تطورها إلى نزاع عشائري، والقبض على مرتكبيها ومصادرة السلاح الذي بحوزتهما في جانب الكرخ”.وأضاف “كما وألقت قوة من اللواء الخامس شرطة اتحادية القبض على متهم بإطلاق العيارات النارية وترويع المواطنين في منطقة حي الجامعة، فضلاً عن القبض على متهم بحيازة سلاح غير مرخص من قبل قوة من اللواء 15 الفرقة الأولى شرطة اتحادية في منطقة شارع السعدون”.

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