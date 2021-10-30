العثور على منصة حديدية تحمع صاروخ نوع كاتيوشا في بغداد

2021/10/30 | 15:00 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم السبت، بالعثور على منصة حديدية تحمع صاروخ نوع كاتيوشا في العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "قوة امنية عثرت على منصة حديدية محلية الصنع تحمع صاروخ نوع كاتيوشا ونضيدة عجلة ٦٠ امبير مع اسلاك توصيل في مدينة الشعلة بالعاصمة بغداد".

واضاف البيان، انه "تم التفكيك من قبل الخبراء ورفع المواد دون حادث يذكر".

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