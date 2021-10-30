الشرطة المجتمعية توقف 3 حالات ابتزاز الكتروني بينها زوج يبتز زوجته

2021/10/30 | 15:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام لوزارة الداخلية، السبت، إيقاف 3 حالات ابتزاز الكتروني، بينها زوج يبتز زوجته في العاصمة بغداد.

وذكرت الشرطة المجتمعبة، في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، اليوم (30 تشرين الاول 2021)، أن "مفارزها تمكنت من إيقاف 3 حالات ابتزاز الكتروني، اثنان منهما في الأنبار، والثالة بالعاصمة بغداد".

واضاف البيان، ان "العمليات الثلاث جاءت بعد ورود مناشدات من الضحايا الى الشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن المجاني (497) يطالبن فيها بالتدخل لانقاذهن من المبتزين".

واوضح، انه "في الأثناء تمكنت مفارز المجتمعية في الانبار من الوصول إلى مبتزي فتاتين في المحافظة واتخذت بحقهما الإجراءات اللازمة، بعد أن كانا هدداهما بنشر صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الرضوخ لرغباتهم الدنيئة".

وتابع: "وفي السياق ذاته تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية ببغداد من الوصول إلى شخص هدد زوجته ولمشاكل أسرية بينهما بنشر علاقتهما الخاصة وأسرارهما الزوجية، تم إحالة قضيتهما إلى مديرية حماية الأسرة والطفل في الوزارة، كما تم منع الزوج من نشر أي محتوى يسيء لسمعة زوجته وحياتهما الأسرية وبخلافه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية".

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