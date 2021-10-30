أبن الاعظمية يكشف لـ NRT تفاصيل تصديه لـ 10 أشخاص دفاعا عن أبن الكاظمية

2021/10/30 | 15:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث بطل العالم للمصارعة الحرة مصطفى عبد الباسط، السبت، عن تفاصيل الفيديو المثير الذي ظهر فيه وهو يشاجر نحو 10 اشخاص في ان واحد ببغداد.

وقال عبد الباسط في حديث لـ NRT عربية (30 تشرين الاول 2021)، "انا لاعب المنتخب العراقي للمصارعة الحرة وبطل العالم واسيا 2021، كنت في مكان عملي، حيث امتلك مركزا للتجميل في منطقة الاعظمية، سمعت صوت شجار في الطابق الارضي – مع احد اصحاب المحالات من اهالي الكاظمية".

واضاف، "قمت بالنزول لمعرفة ما يحدث، حيث حاولت التدخل لتهدئة الامر بين صاحب المحل والطرف الاخر، لكن الاخير رفض وكانوا يهددون بالعشائر، وحاولوا مهاجمة صاحب المحل وملاحقته داخل مكان عمله فوقفت امامهم ومنعتهم".

وتابع، "تقدم علي احد الاشخاص وحاول الامساك بي وسحبي، اردت التغاضي وتفادي المشكلة لكنه عاود وركلني، فلم اتمالك نفسي فقمت بضربه فهجم هو ومن معه والذين كان عددهم اكثر من 10 اشخاص، وانا قمت بالدفاع عن نفسي".

واشار عبد الباسط الى انه "كان يدافع عن شخص ليس برياضي وحاول تفاديهم لكنهم رفضوا ذلك، فما كان علي الا التدخل والدفاع عنه، رغم انني لاعب منتخب عراقي ويفترض الا اخوض في هكذا شجارات لكن لم اتمالك نفسي".

واكد انه "يمثل جميع اطياف العراق ولا يوجد اي فرق عنده بين مواطن واخر".

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