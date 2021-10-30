العمليات: فض نزاعات عشائرية والقبض على مطلقي عيارات نارية في بغداد

2021/10/30 | 15:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، عن فض نزاعات عشائرية, فيما ألقت القبض على مطلقي عيارات نارية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد، أن “قوة من اللواء الثامن شرطة اتحادية تمكنت من فض مشاجرة، والحيلولة دون تطورها إلى نزاع عشائري، والقبض على مرتكبيها ومصادرة السلاح الذي بحوزتهما في جانب […]

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