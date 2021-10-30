2021/10/30 | 15:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت وكالة شؤون الشرطة، اليوم السبت، القبض على متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في ثلاث محافظات.وذكر اعلام وكالة شؤون الشرطة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تم القبض على اربع متهمين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في ثلاث محافظات المركز الخبري الوطني.

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