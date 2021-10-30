موقف وبائي منخفض الإصابات في النجف

2021/10/30 | 15:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة النجف، السبت، الموقف الوبائي خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وذكرت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (30 تشرين الأول 2021)، أنها "سجلت 40 إصابة جديدة، مقابل 42 حالة شفاء، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة".

وأوضحت الدائرة أن":

الراقدين في المستشفيات 34

العزل المنزلي 730

عدد الفحوصات اليومي 725

معدل الاصابات اليومي 5.5٪

مجموع الاصابات التراكمي 89814

حالات الشفاء التراكمي 88338

الوفيات التراكمي 712

نسبة الشفاء التراكمي.



98.3٪

نسبة الوفيات التراكمي 0.8٪

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