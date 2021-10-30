الخلية تعلن حصيلة عمليات أمنية في بغداد

2021/10/30 | 15:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت العمليات في مناطق متفرقة من العاصمة

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، اعتقال متهمين بنزاع مسلح وإطلاق نار في العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان، 30 تشرين الأول/أكتوبر، أنّ "قوة من اللواء الثامن شرطة اتحادية تمكنت من فض مشاجرة، والحيلولة دون تطورها إلى نزاع عشائري، والقبض على مرتكبيها ومصادرة السلاح الذي بحوزتهما في جانب الكرخ".

وأضاف البيان، أنّ "قوة من اللواء الخامس شرطة اتحادية اعتقلت متهمًا بإطلاق العيارات النارية وترويع المواطنين في منطقة حي الجامعة، فضلاً عن القبض على متهم بحيازة سلاح غير مرخص من قبل قوة من اللواء 15 الفرقة الأولى شرطة اتحادية في منطقة شارع السعدون".

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