بالصور.. وفد من ثلاث محافظات يزور كنيسة الأقيصر في كربلاء المقدسة

2021/10/30 | 15:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة -واع- عباس الرحيميزار وفد من كنائس ثلاث محافظات كنيسة الأقيصر غربي محافظة كربلاء المقدسة.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "وضمن رحلة حج بدأت بزيارة الكنائس القديمة في البصرة ومناطق الجنوب وصولاً الى كربلاء المقدسة زار وفد من محافظات نينوى وكركوك واربيل كنيسة الاقيصر في كربلاء المقدسة والتي تعد من أقدم الكنائس الشرقية في العراق .

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