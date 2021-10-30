ضبط 4 شاحنات مخالفة في كمرك المنطقة الشمالية

2021/10/30 | 15:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم السبت، ضبط 4 شاحنات مخالفة للضوابط والتعليمات الاستيرادية في كمرك المنطقة الشمالية.وذكرت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قسم التحري ومكافحة التهريب (مفرزة كركوك) في مديرية كمرك المنطقة الشمالية تمكنت من ضبط 4 شاحنات محملة (ادوية بيطرية وعدس واجهزة هاتف نقالة و …

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