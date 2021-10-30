الشرطة توقف 3 حالات ابتزاز الكتروني بينها زوج يبتز زوجته

2021/10/30 | 15:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية، من إيقاف 3 حالات ابتزاز الكتروني، اثنان منهما بمحافظة الأنبار، والثالثة في العاصمة بغداد.وأوضحت المجتمعية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جاءت العمليات الثلاث بعد ورود مناشدات من الضحايا الى الشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن المجاني 497 يطالبن فيها بالتدخل لانقاذهن من المبتزين”.وأضاف، …

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