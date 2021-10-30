2021/10/30 | 15:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشدة الهجمات على المدارس والمعلمين والأطفال، ودعا جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة إلى حماية الحق في التعليم .وأكد قرار تبناه المجلس أمس الجمعة، بالإجماع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمم المتحدة تدين الهجمات والتهديدات بالهجوم على المدارس المركز الخبري الوطني.

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