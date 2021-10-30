الكويت والبحرين تستدعيان القائمين على البعثات اللبنانية

2021/10/30 | 15:14 - المصدر: قناة التغيير

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استدعت كل من الكويت والبحرين القائمين على البعثات اللبنانية للاحتجاج على تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي بخصوص الحرب في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية إنها سلمت القائم بالأعمال اللبناني هادي هشام مذكرة احتجاج تتضمن رفض الكويت التام لتصريحات قرداحي بشأن اليمن وتعدها اتهامات باطلة بحق السعودية والإمارات تتناقض مع الدور الكبير الذي تقومان به في دعم اليمن وشعبه.من جهتها اعلنت وزارة الخارجية البحرينية إنها استدعت السفير اللبناني وسلمته مذكرة احتجاج عبرت فيها عن استنكارها الشديد لذات التصريحات.

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