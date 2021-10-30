2021/10/30 | 15:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد فض نزاعات عشائرية والقبض على مطلقي عيارات نارية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد ان قوة من الشرطة الاتحادية تمكنت من فض مشاجرة والحيلولة دون تطورها إلى نزاع عشائري والقبض على مرتكبيها ومصادرة السلاح الذي بحوزتهما في جانب الكرخ.

كما القت الشرطة الاتحادية القبض على متهم بإطلاق العيارات النارية وترويع المواطنين في منطقة حي الجامعة فضلاً عن القبض على متهم بحيازة سلاح غير مرخص في منطقة شارع السعدون.

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