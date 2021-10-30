2021/10/30 | 15:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية تفاصيل عملية ضبط رئيس إحدى منظمات المجتمع المدني مؤكدةً أنها تمت عبر جهات إنفاذ القانون بالتنسيق مع الهيئة والجهات القضائيَّة المختصة.

وأكدت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان ان تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت أنها تلقت شكوى تفيد بتَعَرُّض المشتكي لعمليات ابتزاز ومساومة أقدم عليها المدعو صباح الكناني .

وقالت إنه تم التحضير من أجل تنفيذ مذكرة الضبط بحق الكناني قبل إجراء الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب بيومين في الثامن من تشرين الأول الجاري وتمت بتمكُّن فريق من جهاز الأمن الوطني في الثامن والعشرين من الشهر الجاري من ضبطه متلبساً بالجرم المشهود.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تكشف تفاصيل ضبط “صباح الكناني” متلبساً بالرشوة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تكشف تفاصيل ضبط “صباح الكناني” متلبساً بالرشوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).