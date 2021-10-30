لكمه بقوة وأوقعه أرضا.. كاميرا توثق لحظة تعرض مصاب بالتوحد لهجوم وحشي

2021/10/30 | 15:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد قاس يصعب مشاهدته وثقت كاميرا في أحد شوارع مدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية لحظة تعرض مصاب بالتوحد لاعتداء شرس بشكل مفاجىء من قبل رجل كان يسير خلفه.

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