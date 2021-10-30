2021/10/30 | 15:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني انتهى اجتماع طارئ عقدته الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي للتباحث في الأزمة الدبلوماسية التي تسببت بها تصريحات لوزير الإعلام جورج قرداحي بشأن الحرب في اليمن، وطردت إثرها السعودية والبحرين والكويت سفراء لبنان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لبنان تتحدث عن انفراجة مرتقبة للأزمة الدبلوماسية مع السعودية المركز الخبري الوطني.

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