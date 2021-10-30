بمعطيات بشرية..اكتشاف مسار تفشي الزهايمر في الدماغ

2021/10/30 | 15:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني توصلت دراسة حديثة إلى الكشف عن مسار تفشي مرض الزهايمر في الدماغ.وتعد الدراسة التي نشرت نتائجها في دورية “ساينس أدفانسيز” الأولى التي تستخدم معطيات بشرية لتقييم سرعة التطورات الجزيئية التي […]

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