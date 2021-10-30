المفوضية تعلن تطابق نتائج عد وفرز محطات الكرخ بنسبة 100%

2021/10/30 | 15:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مفوضية الانتخابات، تطابق نتائج العد والفرز اليدوي لمحطات جانب الكرخ بالعاصمة بغداد بنسبة 100%.

وذكرت المفوضية في بيان مقتضب ان ” مفوضية الانتخابات انتهت من عملية العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في جانب الكرخ“.

واوضحت ان “المحطات بلغ عددها ٣٨٧ محطة والنتائج جاءت مطابقة بنسبة ١٠٠ بالمئة“.

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