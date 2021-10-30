2021/10/30 | 15:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت القوات الأمنية، اليوم السبت، من العثور على منصة صواريخ شمال غرب بغداد.

وقال مصدر أمني لـ (بغداد اليوم) إن "قوة امنية عثرت على منصة حديدة محلية الصنع تحمل صاروخ نوع كاتيوشا في منطقة الشعلة غرب بغداد".

وأضاف أن "الخبراء المختصين تمكنوا من تفكيكها ورفع المواد دون حادث يذكر".

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