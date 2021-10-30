تدمير معسكر لداعش في وادي الشاي جنوب كركوك

2021/10/30 | 15:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا /اعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك عن تدمير معسكر لعصابات داعش في وادي الشاي جنوب كركوك .وقال الفريق ركن علي الفريجي ان قطعات المقر المتقدم للعمليات المشتركه بكركوك باشرت بمداهمة وتفتيش وادي الشاي ومن ثلاثة محاور مبينا انه تم تدمير معسكر يضم خمسة اوكار للارهابيين و تفجير 17عبوة ناسفة واعتدة اخرى متنوعة ./انتهى

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