2021/10/30 | 15:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ اعلن مصدر امني عن قيام عصابات داعش الارهابي بمهاجمة مجموعة من المدنيينالمدينيين الذين يقومون بجمع الفحم بمحاذاة نهر دجلة قرب ناحية العباسي غرب كركوك .وقال المصدر ان عناصر داعش هاجموا المدنيين الذين يقومون بجمع الفحم بمحاذاة نهر دجلة قرب قرية الفحامة التابعة لناحية العباسي غرب كركوك ما ادى لاستشهاد ثلاثة مدنيين واختطاف اثنين اخرين مبينا ان القوات الامنية والحشد الشعبي قامت بعمليات بحث بمساعدة طيران الجيش بحثا عن عناصر داعش ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد ثلاثة مدنيين واختطاف اثنين اخرين من قبل عناصر داعش غرب كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد ثلاثة مدنيين واختطاف اثنين اخرين من قبل عناصر داعش غرب كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).