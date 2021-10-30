هجوم لداعش على كركوك يوقع ضحايا

2021/10/30 | 15:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، السبت، بقيام عناصر من داعش بمهاجمة منطقة العباسية جنوب محافظة كركوك، اسفر عن مصرع شخصين.

وذكر المصدر في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم (30 تشرين الاول 2021) ان "داعش هاجم منطقة العباسية جنوب محافظة كركوك اسفر عن مصرع شخصين في منطقة المسحك قرب مقتربات المواقع الرئاسية"، دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى.

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