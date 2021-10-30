القضاء يناقش الشروط القانونية والضمانات الاجرائية لمنع التعذيب

2021/10/30 | 15:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش معهد التطوير القضائي، السبت، في إجتماع الطاولة المستديرة الذي جمع السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام، العاملين في محاكم حقوق الإنسان، وبين مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق الشروط القانونية واجراءات منع التعذيب اثناء الاستجواب في أماكن الاحتجاز.

وقال مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقى NRT نسخة منه، اليوم (30 تشرين الاول 2021)، إن "الإجتماع تمت فيه مناقشة الشروط القانونية والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب والتعامل معه اثناء الاستجواب في أماكن الاحتجاز".

واضاف، ان "الإجتماع شهد مناقشة دور القضاة وأعضاء الادعاء العام في مراقبة ومعالجة مزاعم التعذيب في أماكن الاحتجاز والأقتراحات حول كيفية المضي قدما والتخلص منها أن وجدت هكذا حالات".

واوضح، أن "الإجتماع تم فيه عرض تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق/ المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول (حقوق الإنسان لتطبيق العدالة في العراق- الشروط القانونية والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب والمعاملة السيئة والذي صدر قبل شهرين)".

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