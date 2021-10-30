العراق يرى أن اتفاق ’أوبك+’ لزيادة الانتاج كافٍ لاستيعاب الطلب واستقرار السوق

2021/10/30 | 15:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت شركة التسويق النفطية "سومو"، السبت، أن العراق يرى أن اتفاق أوبك+ في زيادة الانتاج كافٍ لاستيعاب الطلب واستقرار السوق.

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وقالت سومر في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 تشرين الأول 2021)، إن "معطيات سوق النفط والطاقة في ضوء ارتفاع اسعار الغاز والفحم وبالخصوص في أوربا وأسيا الناجمة عن العجز المعروض فيهما قد يؤدي الى زيادة في الطلب على النفط الخام بحدود معينة خلال فترة الشتاء، ولكون منظمة أوبك والدول المؤتلفة معها (أوبك +) قد شرعت بزيادة في إنتاج دولها بمقدار ٤٠٠ ألف شهرياً من شهر آب الماضي ولغاية العام القادم، لذا فإن العراق يرى أن هذه الزيادة التراكمية التي سوف تصل إلى ٢ مليون برميل في اليوم في نهاية السنة سوف تستوعب أي زيادة في الطلب".

وأضافت أنها "سوف تؤدي الى استقرار السوق النفطي وبالتالي فإن العراق يرى عدم ضرورة اتخاذ أي قرار في زيادة قدراته الانتاجية عن المخطط لدول اوبك".

وتابعت "من جانب اخر فإن العراق يسعى بقوة لزيادة انتاج الغاز من خلال زيادة في الاستثمار في حقول الغاز وكذلك تعجيل خطط و مشاريع مسك الغاز المنبعث من النفط في الحقول النفطية العراقية خصوصاً عبر ضخ الاستثمارات في مشاريع شركة غاز البصرة و بقية الحقول الجنوبية وصولاً الى تحقيق أعلى استقلالية ممكنة في ملف الطاقة و سد العجز في موسم ذروة الاستهلاك ( فصل الصيف ) عبر الاستيراد من مختلف المصادر".

وأكدت أن "العراق وضمن خططه في تعدد مصادر صناعة الطاقة والمساهمة في جهود حماية البيئة ضمن برنامج طاقة متكامل فقد خطى خطوات كبيرة في مجال الطاقة النظيفة عبر التعاقد مع كبرى شركات الطاقة العالمية لتنفيذ ٢،٥ غيغا واط قبل ٢٠٢٤".

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