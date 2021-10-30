انتهاء عملية العد والفرز اليدوي في المحطات المطعون بها بالكرخ

2021/10/30 | 15:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأنهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، عملية العد والفرز اليدوي في المحطات المطعون بها بالكرخ.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المفوضية انتهت من عملية العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في جانب الكرخ والبالغة 387 محطة"، مشيرا الى أن "النتائج مطابقة 100 بالمئة للعد الالكتروني".

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