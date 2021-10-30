ميانمار.. قصف للجيش يتسبب في إضرام النيران بـ 160 منزلا

2021/10/30 | 15:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن تدمير أجزاء من بلدة تانتلانغ في ولاية تشين هو الأوسع حتى الآن في الصراع المستمر بين حكومة ميانمار العسكرية والقوات المعارضة لها.

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