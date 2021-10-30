بعد الاعتداء على والدتها... جيجي حديد تطلب الخصوصية وزين مالك يخضع للمراقبة

2021/10/30 | 15:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وثائق المحكمة أن نجم البوب ​​زين مالك لم يطعن في اتهامه بالاعتداء خلال وقت سابق من هذا الشهر، بعد نزاع مزعوم مع يولاندا، والدة شريكته عارضة الأزياء جيجي حديد.

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