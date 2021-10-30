2021/10/30 | 15:51 - المصدر: الايام نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ أعلنت الشرطة المجتمعية، اليوم السبت، إيقاف 3 حالات ابتزاز إلكتروني، بينها زوج قام بابتزاز زوجته.
وذكر بيان للشرطة المجتمعية، أن “مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية تمكنت من إيقاف 3 حالات ابتزاز الكتروني، اثنتان منها في الأنبار، والثالثة بالعاصمة بغداد”.
وأضاف أن “العمليات الثلاث جاءت بعد ورود مناشدات من الضحايا الى […]
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وذكر بيان للشرطة المجتمعية، أن “مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية تمكنت من إيقاف 3 حالات ابتزاز الكتروني، اثنتان منها في الأنبار، والثالثة بالعاصمة بغداد”.
وأضاف أن “العمليات الثلاث جاءت بعد ورود مناشدات من الضحايا الى […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة المجتمعية توقف 3 حالات ابتزاز إلكتروني) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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