الشرطة المجتمعية توقف 3 حالات ابتزاز إلكتروني

2021/10/30 | 15:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت الشرطة المجتمعية، اليوم السبت، إيقاف 3 حالات ابتزاز إلكتروني، بينها زوج قام بابتزاز زوجته.وذكر بيان للشرطة المجتمعية، أن “مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية تمكنت من إيقاف 3 حالات ابتزاز الكتروني، اثنتان منها في الأنبار، والثالثة بالعاصمة بغداد”.وأضاف أن “العمليات الثلاث جاءت بعد ورود مناشدات من الضحايا الى […]

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