الملك سلمان: السعودية ستواصل دعم استقرار وتوازن أسواق الطاقة

2021/10/30 | 15:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، إن المملكة ستواصل دعم استقرار وتوازن أسواق النفط كما أنها تدعم جهود إمداد العالم بالطاقة النظيفة.

وقال الملك، الذي كان يتحدث عن بُعد في قمة مجموعة العشرين، إن “الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من جائحة كوفيد-19 وإن البلدان منخفضة الدخل لا تزال تكافح لتوفير اللقاحات لشعوبها”.

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