ظاهرة القسوة وعلاقتها بالعنف - زهير الخويلدي

2021/10/30 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي " أحيانًا نقارن قسوة الإنسان بقسوة الحيوانات البرية ، إنها إهانة هذه الأخيرة" -فيدور دوستويفسكيما هي القسوة؟ يمكن تعريف القسوة في البداية على أنها الميل إلى التسبب في المعاناة بطريقة مبالغ فيها أو غير مبررة تمامًا: وبالتالي لن نقول عن القاضي الذي لا يفعل شيئًا سوى تطبيق القانون من خلال الحكم على قاتل بالسجن بأنه قاسي، على الرغم من أنه في كل الأحوال الموضوعية قراره يسبب معاناة المحكوم عليهم.في ......





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