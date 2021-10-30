فيضانات تضرب محافظة عراقية وتجرف السيارات

2021/10/30 | 16:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت فيضانات هائلة عدد من مناطق محافظة اربيل ، اليوم السبت.

وأظهرت مقاطع مصورة اجتياح مياه الامطار شوارع محافظة اربيل وتجريف عدد من السيارات التي توقفت بسبب شدة الفيضان.

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