اندلاع نزاع عشائري بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة شرقي بغداد

2021/10/30 | 16:06 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم السبت، بنادلاع نزاع عشائري ضمن حي البتول بمنطقة المعامل شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان " نزاعا عشائريا استخدم فيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة اندلع ضمن حي البتول بمنطقة المعامل شرقي بغداد".واضاف انه "لغاية الان لم ترد معلومات عن وجود اصابات جراء النزاع".

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