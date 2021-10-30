2021/10/30 | 16:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت إدارة نادي نفط ميسان الرياضي، السبت، أن شركة “الأضواء” الراعية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، استجابة للتهديد بمقاطعتها من قبل أندية المحافظات وستباشر بنقل مباريات جميع الفرق وليس الجماهيرية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شركة الأضواء تتعهد بنقل جميع مباريات الدوري الممتاز المركز الخبري الوطني.

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