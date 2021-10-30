تشكيلة برشلونة المتوقعة لمواجهة ألافيس في الليغا اليوم

2021/10/30 | 16:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اختار نادي برشلونة مدرب الفريق الرديف سيرجي بارخوان ليقوده يصفة مؤقتة في مباراة الليلة أمام ديبورتيفو ألافيس.تمت إقالة المدرب رونالد كومان بعد 10 جولات فقط من بداية موسمه الثاني، بعد أن حقق 15 نقطة في 10 مباريات حيث تعرض لـ3 خسارات و3 تعادلات، وكانت الخسارة الأخيرة أمام رايو فاييكانو كفيلة بإبعاده عن المسئولية […]

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