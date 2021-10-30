2021/10/30 | 16:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9m5u6-Jvn1A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خلاف على قطعة أرض يتنهي بجريمة قتل مروعة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خلاف على قطعة أرض يتنهي بجريمة قتل مروعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).