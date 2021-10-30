اكتشاف مسار انتشار مرض ألزهايمر في الدماغ

2021/10/30 | 16:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة غير مؤرّخة تظهر دماغا سالما إلى جانب آخر مصاب بألزهايمر © جامعة كامبريدج/ا ف ب تيموثي ريتمان واشنطن (أ ف ب) – تصل تراكمات من البروتينات السامة يُظنّ أنها وراء تراجع القدرات الإدراكية المرتبط بمرض ألزهايمر، إلى مناطق مختلفة من الدماغ وتتكدّس فيها على مدى عقود، وفق ما أظهرت دراسة حديثة.وهذا […]

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