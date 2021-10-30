قادة مجموعة العشرين يناقشون في روما القضايا المصيرية للبشرية في المناخ والاقتصاد واللقاحات 

2021/10/30 | 16:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشطون من منظمة أفاز ومقرها في الولايات المتحدة، خلال تظاهرة مع رفع صور لبعض قادة العالم احتجاجا على قمة مجموعة العشرين في 29 تشرين الأول/اكتوبر 2021 امام الكولوسيوم في روما © ا ف ب فيليبو مونتيفورتي روما (أ ف ب) – يناقش قادة دول مجموعة العشرين الذين يجتمعون اعتبارا من السبت في روما مسائل […]

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