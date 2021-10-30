المفوضية تعلن نتائج المحطات المطعون بها في الكرخ.. هل جاءت مطابقة؟

2021/10/30 | 16:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مفوضية الانتخابات، السبت، تطابق عملية العد والفرز اليدوي مع نتائج المحطات المطعون بها في جانب الكرخ بالعاصمة بغداد بنسبة 100%.

وقالت الوكالة الرسمية اليوم، (30 تشرين الاول 2021)، ان "المفوضية انتهت من عملية العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في جانب الكرخ والبالغة 387 محطة"، مؤكدة ان "النتائج مطابقة 100 بالمئة للعد الالكتروني".

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