في سر النهضة الأوربية وتخلفنا - قاسم المحبشي

2021/10/30 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#قاسم_المحبشي ثمة جانبان لهما الاهمية القصوى في نهضة اوروبا هما حسب- برتراند رسل:- تضاؤل سلطة الكنيسة وتزايد سلطة العلم، ويتصل بهذين الجانبين سلسلة متنوعة ومتزايد من الجوانب الحضارية والثقافية النهضوية الأخرى.كان عصر النهضة في بدايته عصر نقد وتمرد وتصميم وتشكيل، اكثر منه عصر بناء وتشييد وتعمير، ذلك لان الكثير من ملامح العصر الوسيط ظلت قائمة متداخلة في نسيج المجتمع الناهض، فمن الناحية الواقعية لم تنته العصور ......





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