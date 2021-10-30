2021/10/30 | 16:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: V-jZBWqolSU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحلل السياسي وليد صالح: قد نشهد مفاجآت في المشهد السياسي العراقي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحلل السياسي وليد صالح: قد نشهد مفاجآت في المشهد السياسي العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).